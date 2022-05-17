大聯大：PC相關需求放緩 庫存修正恐持續至第3季

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（中央社記者吳家豪台北17日電）全球最大半導體零組件通路商大聯大今天參加券商舉辦的線上法人說明會，副總經理林春杰表示，個人電腦（PC）相關筆電、主機板等產品需求放緩，正在進行庫存修正，可能持續到今年第3季。

林春杰指出，根據市調機構預測，今年整體PC出貨量可能與去年持平或衰退，其中一個原因是Chromebook需求減少，出貨量從去年到今年持續下滑；商用及電競相關產品表現則相對強勁。

他說，大聯大筆電及PC相關客戶先前面臨長短料問題，從去年第4季到今年第1季都在調整庫存，可能持續到今年第3季。

伺服器方面，林春杰觀察，日本地震和記憶體原料污染，造成供給暫時短缺，加上中國封城影響人員及物流，大聯大第2季伺服器相關產品出貨量可能稍微低於需求，但預期明年出貨會成長個位數百分比，因為伺服器產品需求量不像PC這麼大，在各個不同領域都會維持成長。

手機部分，林春杰認為蘋果陣營表現平穩，整體手機市場規模仍相當大，不過通膨、地緣政治衝突等因素造成第2季需求減少，今年手機市場恐衰退個位數百分比。

大聯大財務長袁興文說，大聯大將持續開發新產品線，例如汽車電子應用等，藉此增加市占率；隨著香港、東莞智慧倉儲投入營運，未來會擴大投資，先供集團內使用，等到充分練兵後，再擴展到整個供應鏈的服務。

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大聯大今年第1季營收達新台幣2098.65億元，年增18.5%；營業淨利42.2億元，年增41.3%；稅後淨利34.44億元，年增42.4%；每股盈餘2.05元。首季營收及淨利創新高，主因筆電、個人電腦（PC）、基地台、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁。

展望第2季，若以新台幣29元兌1美元匯率假設，大聯大預估營收將達新台幣1900億至2000億元，毛利率為3.7%至3.9%，營業利益率將達1.7%至1.9%，稅後淨利將達23.03億元至27.25億元，預估每股盈餘為1.13元至1.38元。（編輯：黃國倫）1110517