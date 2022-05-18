疫情升溫 財政部公告CRS申報期限展延至8/1

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（中央社記者張璦台北18日電）本土疫情升溫，財政部今天宣布，考量金融機構人力調度恐受疫情影響，110年度稅務用途金融帳戶（CRS）資訊申報期間，由原本今年6月1日至6月30日，展延為6月1日至8月1日。

財政部今天表示，依「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法」規定，申報金融機構因天災、事變或不可抗力之事由，遲誤辦法所定申報期間，財政部得視實際情形，公告延長其申報期間。

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財政部指出，因近期COVID-19本土確診人數快速攀升，金融機構人力調度恐受疫情影響，於原訂6月底前完成申報顯有困難，因此公告延長110年度CRS資訊申報期間，由原本111年6月1日至6月30日，展延為6月1日至8月1日。

財政部進一步表示，金融機構在營運許可情況下，應儘可能提早準備申報資料，並提醒XML檔案申報格式可至財政部「金融機構資料申報系統」下載。（編輯：潘羿菁）1110518