台股類股齊揚上漲240點 終場收在16296.86點

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台股18日終場上漲240.77點，以16296.86點作收。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北18日電）美股在科技股帶動下強勢反彈，激勵台股今天跳空走高，盤中在金融股點火助攻下一度站上16300點整數關卡，終場上漲240.77點，以16296.86點作收，漲幅1.50%，成交值新台幣2340.93億元。

觀察盤面走勢，電子類股今天強勢反彈，台積電終場上漲8元，收在538元，漲幅1.51%；聯電終場小漲0.8元，以50.9元作收，漲幅1.60%；聯發科大漲14元，收在855元，漲幅1.66%；鴻海則在投資12吋晶圓廠的消息助攻下，終場小漲2元，以107元作收，漲幅1.9%。

金融股今天也表現強勁，合庫金、華南金漲幅超過4%。貨櫃三雄中，萬海漲幅逾3%、長榮漲1.48%、陽明漲0.86%；航空雙雄漲跌互見，長榮航終場小跌0.16%，華航則小漲1.6%。

光電業則由群創、友達領軍走揚，漲幅分別為8.78%、5.25%。（編輯：楊蘭軒）1110518