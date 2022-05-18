台積電早盤上漲11元 市值重登14兆元

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（中央社記者張建中新竹18日電）美股大漲，費城半導體指數勁揚逾5%，台積電ADR也上漲3.22%，台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣541元，上漲11元，市值回升至14兆元之上。

美國零售銷售數據穩健，投資人對聯準會（Fed）升息及經濟前景憂慮稍微緩解，激勵美股大漲。道瓊工業指數上漲431.17點，漲幅1.34%；那斯達克指數揚升321.73點，漲幅2.76%；費半指數大漲146.411點，漲幅達5.01%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在93.32美元，上漲2.91美元，漲幅3.22%，市值4839.91億美元，仍居全球第9。以台積電17日收盤價530元計，溢價約4.7%。

台積電今天股價表現強勁，早盤達新台幣541元，上漲11元，市值增加2852億元，攀高至14.02兆元，並貢獻大盤指數約91點。

外資近日對台積電轉賣為買，連續2個交易日共買超近7000張，推升台積電股價反彈，自波段低點505元彈升36元，市值回升9334億元。（編輯：楊蘭軒）1110518