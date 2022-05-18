科技股回神 美股道瓊勁揚431點費半強彈5%

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（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）美股今天在科技股領軍下反彈，道瓊指數勁揚431點，那斯達克及費半指數分別漲逾2.7%、5%。美國零售銷售數據穩健，令擔憂聯準會升息及經濟前景的投資人稍微安心。

3大指數全天保持在平盤以上，道瓊工業指數終場上漲431.17點，漲幅1.34%，收在32654.59點。標準普爾500指數勁揚80.84點，漲幅2.02%，收在4088.85點。以科技股為主的那斯達克綜合指數強彈321.73點，漲幅2.76%，收在11984.52點。

美股受俄烏戰爭、企業財報、中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素牽動，近幾週大起大落，過去兩年引領大盤向上的科技股波動特別劇烈。5月迄今12個交易日，那斯達克指數只有3天漲跌幅在1%以內。

今天科技股是標普500指數11大類股中表現最棒的族群。亞馬遜（Amazon.com）與蘋果（Apple）股價分別上漲4.1%、2.5%，電動車大廠特斯拉（Tesla）漲幅逾5.1%。這3檔股票近期賣壓沉重，買點逐漸浮現。

費城半導體指數大漲5.01%，多檔成分股揚眉吐氣。台積電美國存託憑證（ADR）勁揚3.2%，超微（AMD）股價在投資評等獲調升後大漲8.7%，輝達（NVIDIA）與美光科技（Micron Technology）漲幅都超過5%。

花旗集團（Citigroup）與派拉蒙全球（Paramount Global）獲「股神」巴菲特（Warren Buffett）敲進激勵，股價分別大漲7.6%、15.4%。

3大航空股也表現不俗。聯合航空（United Airlines）隨旅遊需求回升而上修營收預測，股價猛漲7.9%；美國航空（American Airlines）與達美航空（Delta Air Lines）漲幅分別接近7.7%、6.7%。

零售巨擘沃爾瑪（Walmart）受供應鏈混亂與勞動成本高漲所累，上季獲利不如市場預期，並下修全年獲利預測，股價重挫11.4%，拖累道瓊指數表現。

美股年初攻上歷史高點後一蹶不振，美國通貨膨脹盤踞在40年高點，促使聯邦準備理事會（Fed）以數十年來最快步調升息，過去兩年在低利環境中風光的股票頓失支撐。道瓊指數已連7週收黑，陷入2001年以來最長週線跌勢，那斯達克指數則深陷熊市（空頭市場）。

商務部今天公布，美國4月零售銷售月增0.9%，連續第4個月成長，經濟在通膨困局中持續展現韌性。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）參加華爾街日報活動時同樣對經濟表示樂觀，但他警告，恢復物價穩定的過程可能會「有些痛苦」。

聯準會今年已兩度升息，5月稍早更一次調升基準利率2碼（0.5個百分點），為22年來首見。鮑爾強調聯準會有壓制通膨的決心，並預告經濟表現若符合官員預期，接下來兩場例會都將升息2碼。

美股午盤在鮑爾發言後短暫掉頭向下，隨後收復失土，收盤接近全天最高點。

歷經今天反彈，道瓊指數與標普500指數年初以來跌幅分別縮小到10.1%、14.2%，那斯達克指數同期跌幅則是23.4%。

不過，摩根士丹利（Morgan Stanley）將標普500指數年終目標定在3900點，意味美股可能還會下探。這項指數上週一度瀕臨熊市，也就是從前波高點回檔逾20%。如跨過這道門檻，將象徵COVID-19大流行後美股大多頭告終。（編輯：陳政一）1110518