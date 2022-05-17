法人：電子權值股回神 有助台股反彈信心

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）台股價漲量縮，指數重回萬六關卡，法人表示，通膨與利率政策仍是牽動市場的主要關鍵因素，震盪格局不變，多數個股評價已來到低位階，短線出現反彈格局，在電子權值股回神領頭下，有助台股短線反彈信心。

台股今天在電子股領頭下重回萬六關卡，儘管金融及航運扯後腿，指數仍上漲155.05點，來到16056點，漲幅0.98%，金融、航運及鋼鐵相對弱勢，成交值萎縮至新台幣2067.92億元。

投顧表示，由於盤面上電子與金融、傳產類股呈現主流易位，即使半導體、矽晶圓、IC設計、車用電子等族群走勢相對具有連動性，但類股中股價走勢強弱分明，資金持續進行高低位階的股價調整，汰弱留強仍是近期的操作主軸。

投顧指出，台幣匯率續貶趨勢下，指數大漲不易，將進入量縮盤升格局，台股後續若能維持資減券增價穩的架構，待外資法人回補買盤挹注資金活水，則有望挑戰較大的反彈空間。

投信則表示，以目前股價位階，多數個股評價已回到2021年上半年的水平，台股今天出現反彈，維持在5日均線之上，但可惜的是反彈無量，若是後市守穩5日線，又能量縮反彈，台股應該能夠維持反彈格局。不過，緊縮性的貨幣政策仍將持續，貨幣政策的改變對經濟面及需求面的影響則有待確認，後勢可觀察加權指數能否在2年均線築底。（編輯：趙蔚蘭）1110517