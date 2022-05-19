台北電腦展鎖定6大主題 晶片、資通訊大廠開講

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台北國際電腦展將於24日至27日以虛實整合方式展出，以6大主題為架構，包括AMD、NXP、Micron、微軟、NVIDIA、TI、台達電、宏達電等全球晶片和資通訊大廠受邀發表演講。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）實體展會將於24日至27日於南港展覽館一館登場，COMPUTEX CYBERWORLD線上展同步亮相，以虛實整合方式展出，包括宏碁、超微（AMD）、宇瞻、安謀（Arm）、華碩、台達電、技嘉、IBM、英飛凌（Infineon）、鎧俠（KIOXIA）、微軟（Microsoft）、微星、輝達（NVIDIA）、恩智浦（NXP）、高通（Qualcomm）、美超微電腦（Supermicro）、德州儀器（Texas Instruments）等大廠將在線上或線下參展。

台北市電腦公會指出，虛擬活動同步在COMPUTEX CYBERWORLD線上展進行，可讓與會科技大廠與海內外專家，透過CYBERWORLD進行新品發布、論壇直播、現場導覽、3D展館展示等活動，突破邊境管制與國際差旅不便等限制。

電腦公會指出，COMPUTEX 2022聚焦未來數位社會科技與產品趨勢，將以開創運算、智慧驅動、數位韌性、無限體驗、綠能永續與創新新創等6大趨勢，作為今年展覽主題。

今年COMPUTEX CEO Keynote採取線上方式，圍繞6大主題。外貿協會表示，23日下午AMD董事長暨執行長蘇姿丰將針對高效能運算體驗在線上發表主題演講；NXP總裁暨執行長席福（Kurt Sievers）將於24日下午針對智慧邊緣體驗奠定基礎發表演說；25日包括記憶體大廠美光（Micron）資深副總裁暨策略長摩爾（David Moore）、Supermicro總裁暨執行長梁見後均將發表演說。

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26日展會期間也將舉行論壇，規劃「科技賦能 建構產業生態鏈」、「淨零碳排 打造綠能科技島」、「創新常態 實現未來場景」等3大場次，邀請TI、NVIDIA、Ericsson、Micron、NXP、台達電、宏達電、IBM、達梭系統及台灣諾基亞等晶片和資通訊大廠，分享5G、智慧物聯、高效運算、元宇宙、太空科技、企業社會責任ESG、全球產業鏈等內容主題。

此外，展會期間，也將推出專屬NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token），能讓參觀者體驗全新服務。（編輯：張良知）1110519