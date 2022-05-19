資策會轉型第三方機構 拚業績比重提升至逾7成

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）資策會執行長卓政宏今天表示，到2025年以3年為期，資策會邁向第三方協力機構轉型，未來資策會新組織架構，將以數位轉型和軟體技術兩大研究院為骨幹，規劃2025年前第三方服務收入業績比重，將提升至7成至8成。

資策會今天下午舉行中期（3年）組織轉型（TR25）方向說明會，卓政宏指出，到2025年以3年為期，資策會搭配滾動式組織業務調整及中期目標設定，要以「數位轉型化育者」角色，賦能政府、社會與產業，提升台灣資訊產業能量與價值。

展望資策會TR25推動核心架構，卓政宏指出，軟體技術、資安產業、數位經濟、數位轉型為4大主軸，資策會邁向第三方協力機構轉型，降低乙方業務比例。

卓政宏表示，未來資策會的新組織架構，將以數位轉型和軟體技術兩大研究院為骨幹，包括資安科技、數位教育、產業情報、科技法律四大研究所；數位轉型研究院以服務產業數位轉型、建構數位創新生態系為定位，軟體技術研究院研發先進軟體技術與開發方法。

他指出，未來資策會強化智庫與產業顧問功能、倡議數位經濟與資料治理、發展資安技術厚植創新量能，擔任第三方協力機構建立人才、商業模式與資安認驗證制度，朝向市場認證機構邁進。

卓政宏形容，未來資策會將降低「球員」角色，提高「教練」和「裁判」的位階，提供數位轉型顧問服務，以及認驗證機構數位治理的功能。

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他指出，資策會中期改革朝向第三方角色轉型，涵蓋數位轉型策略、培育人力規劃和調整組織架構、規劃系統和檢核品質、資安與法遵合規等項目，未來規劃增加顧問服務等第三方服務收入，期盼到2025年前，第三方服務收入占資策會整體收入比重目標提升到7成至8成，其中民間比重可高於政府。

卓政宏表示，包括日本IPA、美國NTIA、西班牙AQC Lab等國家機構，運用第三方角色提升軟體品質並帶動資訊服務產業良性競爭，推升資訊服務生態體系，資策會欲借鏡作為組織轉型的參考藍圖。（編輯：張均懋）1110519