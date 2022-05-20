光寶科核心事業拚雙位數成長 全球布局因應挑戰

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）光寶科今天股東會通過董事改選與限制員工權利新股等議案，光寶科董事長宋明峰表示，市場面或供應鏈仍有許多變數與挑戰，加速全球布局及生產管理彈性調配因應，二大核心事業新產品進入量產，個別年營收拚雙位數成長。

光寶科今天舉行股東會，完成董監事改選，新任董事包括：宋明峰、宋恭源、大松投資公司代表人盧克修及邱森彬；獨立董事薛明玲、張孝威、楊麒令、盧明光。董事及獨立董事各減一席。

宋明峰表示，光寶科今年已預見產業趨勢，無論市場面或供應鏈仍存在許多變數與挑戰，會持續與客戶、供應商緊密合作，加速全球布局及生產管理彈性調配，在面對全球缺料及原物料價格的不確定時，積極採取共利互惠的解決方案。

光寶科總經理邱森彬表示，二大核心事業光電部門和雲端運算的電源產品，於110年成功增加新產品線、贏得新客戶，市占率大幅提升，兩大部門營收占比已達47%，成為光寶未來3年最主要的二個成長引擎，過去幾年所累積開發的新產品和新客戶，今年均逐步進入大量出貨階段，預期個別營收都可達到二位數的年成長。

宋明峰及邱森彬領導的經營團隊自109年8月上任以來，即推動以市場為導向的成長策略，公司以「光電節能，環境永續」做為發展主軸，聚焦「智慧家庭」、「智慧電動車」、「5G通訊」、「雲端運算」與「智慧電網」等應用領域，以光、電的核心能力，促進未來生活更智能、便利且節能，實現企業與環境能共同永續發展。

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110年大舉注資研發，增加整體研發經費超過兩成，占營收比率由前年3.2%提高到110年的3.7%，111年將持續擴大到4.5%，主要投資在光電半導體、雲端電源、5G、人工智慧物聯網（AIoT）及車用電子的研發；除了硬體設備開發，也投入多項軟體功能開發。

光寶科2021年全球合併營收新台幣1648.28億元，年成長5%，全年營業毛利304.98億元，年成長11%，營業毛利率為18.5%，年增1.1個百分點，營業淨利為130.42億元，年成長26%，稅後盈餘達138.87億元，年成長39%，每股盈餘為6.01元，2021年獲利率和每股淨利均創下歷史新高。（編輯：楊凱翔）1110520