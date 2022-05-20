台泥攜手中油 投入台東地熱案場生產井開發

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（中央社記者賴言曦台北20日電）台泥與台灣中油今天宣布，將攜手就綠能、儲能領域進行互利合作，雙方合作首例為台泥綠能位於台東延平鄉的地熱案場，預計中油鑽探技術團隊7月將進駐，協助生產井開發。

台泥今天發布新聞稿表示，台泥董事長張安平今天與台灣中油董事長李順欽簽訂合作備忘錄，象徵雙方共同投入綠能發展互惠雙贏，實踐企業與環境的永續經營。

李順欽表示，台東紅葉谷的地熱發展是雙方合作的開端，台泥的海洋儲能領先中油，甚至在太陽光電、風電、充電樁等都先行於中油，未來雙方可以再進一步合作，且「不是乘以二，而是指數型的發展」。

張安平認為，這次跟中油合作雖從地熱開始，但未來不會侷限在地熱，台泥在東部海岸申請的海洋溫差發電也有鑽井需求，甚至未來包含儲能、海洋發電都能和中油合作。

台泥表示，台泥除積極投入循環經濟，近年來更完整布局再生能源、高階鋰電池及儲能等新能源領域；預計到 2023 年，儲能將有528.7MWh（百萬瓦時）電池安裝容量，再生能源到2022年底，也有164.64MWh的建置容量。

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台泥企業團所屬台泥綠能與雲朗觀光集團共同合作，在台東縣延平鄉紅葉村打造結合地熱與觀光的「紅葉谷」綠能觀光園區，將在3公頃的區域內建置一座1MW的地熱發電廠及導入當地特色的泡湯溫泉園區，協助地方創生。

台泥綠能表示，台灣中油因為開採石油的豐厚經驗，擁有國內最龐大及專業的鑽探團隊，台灣中油將協助台泥綠能首度將「斜鑽」技術運用於民間業者開發的地熱發電案場，預期可以縮短生產井進程，提升地熱資源的取得。（編輯：林興盟）1110520