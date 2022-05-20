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富邦人壽握台股部位逾5000億 投報率達27%

2022/5/20 20:58
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（中央社記者謝方娪台北20日電）受實現獲利和評價波動影響，富邦人壽投資台股部位單季大減逾千億元，截至今年3月底，投資台股部位降至新台幣5286億元，台股投資報酬率高達27.05%。

富邦金今天舉行第1季法人說明會，會中揭露富邦人壽今年第1季稅後淨利達363.63億元，年減6.96%，不過仍居壽險業冠軍。

富邦人壽總投資資產截至今年首季達4兆7488億元，季增0.41%、年增5.1%；總投資資產避險後投資報酬率提高至6.68%，相比去年底5.27%攀升1.41個百分點。

在投資配置上，富邦人壽國外債券部位達2兆5911億元、占比逾5成，國內債券部位5330億元、占比11.2%，投資台股部位占比也達11.1%。

截至今年3月底，富邦人壽投資台股部位還有5286億元，台股投資報酬率達27.05%。

因實現資本利得和市價波動影響，富邦人壽投資台股部位單季大減1046億元，同時富邦人壽現金部位上升至2782億元，季增924億元。

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截至今年第1季，富邦人壽OCI（其他綜合損益）項下金融資產未實現餘額為510億元，季減1322億元，其中包含實現獲利394億元，另市場波動使評價下滑等因素共影響928億元。

富邦金今天也公布2021年底富邦人壽隱含價值（EV），受惠2021年強勁獲利與淨值提升，帶動調整後淨值上升至5965億元，年增34.1%；有效契約價值3800億元，年增12.8%；整體2021年底隱含價值9765億元，年增25%。富邦人壽每股EV為88.1元，反映在富邦金每股EV為82.7元。（編輯：張均懋）1110520

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