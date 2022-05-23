台北國際電腦展24日登場 黃志芳看好元宇宙等商機

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）外貿協會董事長黃志芳今天表示，下半年資通訊產業關注庫存過多議題，少數產品可能因庫存過多受影響，但元宇宙、5G、人工智慧議題漸發酵，帶動需求，未來趨勢商機可期。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）實體展會將於24日至27日於南港展覽館一館登場，COMPUTEX CYBERWORLD線上展同步亮相，以虛實整合方式展出，今天上午舉行展前全球記者會，包括外貿協會董事長黃志芳、台北市電腦公會理事長彭双浪代表雙方主辦單位出席。

黃志芳接受媒體採訪表示，台北國際電腦展今年重回實體展，台灣資通訊業者也非常期待，今年有國內外近400家廠商參展，展出1000個攤位，規模雖然比2019年全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發前縮小，不過全球逐步解封、復甦，台北國際電腦展重回實體展，意義重大。

展望線上採洽，黃志芳表示，目前已有全球100個國家、海外3000個買主線上預約採洽平台，與台灣業者接洽商機，國內已有3000家資通訊業者登記採購洽談媒合平台。

中央社記者提問今年展會商機規模，黃志芳指出，儘管今年台北國際電腦展仍因疫情影響展出規模和商機，但國外買主報名踴躍，今年商機規模雖然不能與2019年相提並論，但業者會有很多收穫。

記者再問對下半年資通訊產業以及手機、電腦景氣看法。黃志芳表示，目前關注庫存過多問題，有很多因素，包括疫情加速拉貨備料、俄羅斯與烏克蘭戰爭造成供應鏈中斷等變數，或許少數資通訊產品下半年因庫存過多受到影響，但元宇宙、5G、人工智慧議題漸發酵，帶動需求，未來趨勢商機可期。

媒體問及資通訊產業人才荒，黃志芳表示「這反而是好事」，台灣外銷出口值旺盛，顯示產業需求人才孔急。人才荒議題，政府相當重視，教育體制也必須快速轉型，台灣未來需要許多高科技人才，例如電化學產業需要許多專業人才，人才荒也代表台灣有許多機會，經濟蓬勃發展過程中一定會有人才荒，業界會找到解方。

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展望今年科技趨勢，黃志芳指出，因應元宇宙應用，此此展會也推出元宇宙相關沉浸式體驗專區，在人工智慧物聯網（AIoT）和高效能運算（HPC）應用，許多廠商也積極參展。

黃志芳也表示，許多國際大廠包括超微（AMD）、恩智浦（NXP）、美光（Micron）等執行長和高階主管將參與CEO Keynote；在COMPUTEX Forum上，許多科技大廠高階主管也將分享新趨勢應用。（編輯：楊蘭軒）1110523