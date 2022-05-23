台股待補量 法人：留意美聯準會動向和美股財報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台股開高震盪，航運股強勢，電子金融拉回，終場加權指數收在16156點，小漲11.56點，未能站穩月線，16200點得而復失。

法人表示，大盤反彈架構不變，盤整震盪格局待補量，本週美國聯準會將公布貨幣政策走向，美科技股將公布財報，若電子權值股持續轉強，台股有回升動力。

台股今天開高走勢震盪，最高來到16249.45點，上漲104.6點，觸月線約16248點之後漲幅收斂，儘管航運股表現強勢，不過電子股回檔翻黑，金融股震盪，大盤未能守穩16200點整數關卡，尾盤電子走跌、金融回檔，航運獨撐大局。

終場台股加權指數小漲11.56點，收在16156.41點，漲幅0.07%，成交值仍萎縮至新台幣2329.39億元。電子股今天下跌0.41%，金融股小漲0.05%，航運股大漲6.4%。

電子股成交值約959.46億元，占大盤單日成交值比重約41.2%，航運股成交值677.98億元，占比約29.1%。

根據統計，從3月21日迄今43個交易日期間，台股僅5個交易日成交值超過3000億元，且有18個交易日低於2500億元，呈現量縮震盪走勢。

三大法人今天外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超39.77億元，其中自營商賣超7.33億元，投信買超26.83億元，外資及陸資買超20.27億元，外資和投信連2個交易日買超台股。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪表示，今天資金集中在航運股，也壓抑電子股表現，由於成交值持續量縮，預期一舉突破月線機會不大。

展望台股後市，林漢偉分析，儘管量縮震盪，但大盤反彈架構不變，盤整震盪格局待補量，由於下檔5日線約16134點往上，本週台股有機會表態，若美股跌深反彈，有助台股突破月線。

展望本週財經重點，美國聯準會（Fed）將在26日清晨公布5月貨幣政策會議紀要，釋出未來貨幣政策方向，此外晶片設計大廠輝達（NVIDIA）將於26日凌晨、戴爾（Dell）將在27日凌晨陸續公布財報，本週台股電子科技族群包括聯電、群聯、南亞科、南電、旺宏、中華電等將舉行股東常會，有機會釋出下半年營運展望。

投顧法人分析，台股大盤主要技術指標同步偏多，是盤勢1個多月回落以來、首次出現正向訊號，此外，外資中斷連7週賣超台股，有機會吸引市場買氣逐漸回籠，若電子權值股持續轉強，台股有回升動力，反彈行情仍可期。（編輯：張均懋）1110523