全聯蝦皮都是客戶 廣運物流設備訂單能見度達後年

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（中央社記者張建中新竹24日電）自動化物流系統整合工程服務業者廣運接單暢旺，除已接獲超過新台幣10億元公共工程外，並搶下全聯、蝦皮等多家業者物流設備訂單，訂單能見度達後年。

廣運表示，近期在公共工程標案爭取上有不錯斬獲，搶下中華郵政標棧板式及料盒式自動倉儲物流設備與系統、國家圖書館南部分館自動化書庫系統設備、桃機A3站行李處理設備系統工程等，訂單金額共逾10億元。

受惠台商回台投資設廠，廣運在自動化設備接單暢旺，此外，疫情不斷延燒，物流設備訂單也不斷湧進，廣運陸續接獲全聯、蝦皮、宅配通、新竹物流、捷盟等訂單，訂單能見度已達後年。

廣運旗下熱傳事業群推出的液冷散熱解決方案已獲英特爾（Intel）認證通過，並與多家資訊整合廠商合作，承接國家高速網路運算中心及內政部警政署等機房標案。

廣運表示，隨著英特爾新世代伺服器平台Eagle Stream將於今年中上市，超微（AMD）、輝達（Nvidia）也將發布新平台，傳統氣冷已無法符合散熱要求，預期將帶動液冷散熱方案需求升溫，下半年將具成長潛力。

台北國際電腦展今天在南港展覽館一館登場，廣運展出針對高效運算伺服器、資訊機櫃、機房及雲端資料數據中心等開發的液冷散熱方案。

除本業營運可望成長，廣運活化中國投資性不動產，因政策性搬遷補償，廣運機電（蘇州）及廣運科技（蘇州）2家子公司可獲約新台幣14.5億元補償款，完成交易後可認列約9億元處分收益，貢獻每股獲利約3.58元。

廣運與子公司太極能源合資成立的盛新材料科技，目前盛新已開發出4吋及6吋碳化矽長晶，可應用於5G通訊及電動車領域，盛新規劃今年下半年公開發行，並登錄興櫃交易，朝股票上市目標邁進。（編輯：楊凱翔）1110524