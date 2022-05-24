綠色科技新創聯盟26日成立大會 逾60家公司申請入盟

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）登場，綠色科技新創聯盟將於26日舉行成立大會，發起單位之一台北市電腦公會今天表示，發起不到2個月，已收到超過60家綠色科技新創公司申請入盟。

由台北市電腦公會、華陽創投、台北創新實驗室、數位時代及聯經數位共同發起的「綠色科技新創聯盟」，將在26日舉行成立大會，電腦公會表示，聯盟將透過領域垂直整合、企業參與新創（CSE）、海外資源締結等方式，成為國際綠能響應及應用先驅，以及成熟解決方案提供者。

公會指出，企業加速淨零碳排行動腳步，各類型產業綠色轉型需求強烈，台灣作為全球資通訊軟硬體方案主要供應者，面臨沒有企業社會責任ESG、就沒有訂單的挑戰，這對創新及新興技術的新創公司來說，卻是加速進場的契機，新創公司可藉由自身技術能力及專業，協助企業達成綠色轉型。

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公會表示，「綠色科技新創聯盟」是台灣第一個完全以新創公司為主體的聯盟，也是一個以綠色新創需求、發展為出發點而凝聚的平台，聯盟發起不到2個月，已收到超過60家綠色科技相關新創公司申請入盟，領域涵蓋節能儲能、能源管理、廢水與廢棄物處理、物流運籌、區塊鏈與數據科學、物聯網與AIoT等技術。

綠色科技新創聯盟分階段目標逐步落實，短期加強綠色新創解決方案之間的整合、集中戰力發揮1+1大於2功效；中期協助綠色新創與需求企業間的合作、成為大型企業的生態系夥伴；長期推動台灣綠色產業生態系完成垂直整合，讓台灣成為國際重要綠色科技領域推動與參與者。（編輯：黃國倫）1110524