COMPUTEX睽違兩年虛實登場 百國3千買主參與線上洽談

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台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）24日睽違兩年虛實整合開展，貿協董事長黃志芳表示，因疫情關係，貿協推出各式數位工具平台，協助全球買主對接國內業者，目前已有近100國、海外3000家企業登記參與線上採購洽談。中央社實習記者蔡沛芸攝 111年5月24日

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（中央社記者曾智怡台北24日電）台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）睽違兩年今天虛實整合開展，貿協董事長黃志芳表示，因疫情關係，貿協推出各式數位工具平台，協助全球買主對接國內業者，目前已有近100國、海外3000家企業登記參與線上採購洽談。

2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）今天在南港展覽館一館隆重開展，展出至27日，總統蔡英文、經濟部長王美花、台北市電腦公會理事長彭双浪、黃志芳等親臨開幕典禮。

貿協表示，COMPUTEX 2022 以「智慧驅動」、「無限體驗」、「數位韌性」、「開創運算」、「創新與新創」與「綠能永續」6大主題，搭配 COMPUTEX DigitalGO 線上展，完整呈現全球科技產業生態系的發展風貌。

外貿協會董事長黃志芳致詞表示，過去20年，科技作為全球共通語言，持續賦能世界並成就歷史重要里程碑；即便現今面對疫情、供應鏈中斷等迫切挑戰，人們依舊透過科技創造無限可能。

黃志芳接受媒體聯訪時指出，台灣是世界ICT產業最重要國家，舉辦實體展對全世界資通訊產業有重要意義，未來隨新世代通訊、5G、人工智慧等需求越來越大，現在正是台灣產業最好機會，盼透過這個虛實整合展，協助國內企業連結世界。

黃志芳指出，因疫情關係，今年大部分國外買主無法參與實體展，因此貿協發展出很多數位平台工具，例如COMPUTEX DigitalGO可服務企業買主串連業者；目前已有近100國、海外3000家企業登記參加線上參觀、採購與洽談，國內也有近3000家資通訊業者登記，與全球買主對接。

根據貿協資料，前10大預登買主國為美國、德國、巴西、日本、中國、越南、印度、新加坡、奈及利亞、印尼。

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貿協表示，今年來自全球ICT指標性廠商，都在COMPUTEX展示創新技術與解決方案，其中，技嘉科技以高效運算力，全面展示包含AI、5G、邊緣運算、智慧交通與安防及電競娛樂等應用新未來。

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