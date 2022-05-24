受昆山封控波及 長興4月獲利年減逾2成

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（中央社記者潘智義台北24日電）受昆山當地封控影響產銷表現，長興材料工業今天公布自結4月稅前盈餘新台幣4.07億元，較去年同期減少26.35%，每股稅前盈餘0.33元。

長興發布新聞稿指出，4月合併營收45.21億元，較去年同期減少4.19%，較3月減少10.52%，主因合成樹脂昆山廠生產及銷售受當地封控影響，特用材料與電子材料事業單位所受影響相對輕微。

長興說明，4月因產能利用率下滑及產品組合因素，毛利率不及3月，自結稅前盈餘4.07億元，較3月減少34.79%。由於去年同期基期較高，4月自結稅前盈餘年減26.35%；累計1至4月稅前盈餘15.44億元，年減4.15%，每股稅前盈餘1.24元

另外，長興昆山廠已全面復工，合成樹脂預估出貨動能將回升，特用材料營收穩定維持，電子材料將進入傳統旺季，乾膜光阻出貨量可望逐月攀高，真空壓膜機設備訂單維持滿載。

整體來看，長興評估，近期原物料走勢趨穩，主要事業單位營收穩定，在中國封控影響解除之後，第2季業績表現預期走升。

長興家用抗原快篩試劑已於5月開始出貨，長興表示，將全產能出貨，以供應政府單位及市場的快篩試劑需求。（編輯：張均懋）1110524