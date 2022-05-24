長榮海運：經查EIS常任董事長仍是張國華

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（中央社記者賴言曦台北24日電）長榮海運今天晚間發布聲明指出，針對張國明委託律師召開記者會及寄發存證信函一事，經查巴拿馬長榮國際（EIS）目前在巴拿馬公共登記顯示的Permanent President （常任董事長）仍是張國華。

長榮集團「弟弟派」10日召開巴拿馬長榮國際（EIS）臨時股東會並自行推派張國明出任Permanent President，今天舉行記者會公布開會畫面並重申合法性；「哥哥派」張國華透過書面聲明，強調張國明的集會不合乎法律程序，相關主張也屬無效。

長榮海運表示，針對張國明聲明他是巴拿馬長榮國際的Permanent President（常任董事長），並欲改派巴拿馬長榮國際在長榮海運的2席法人代表一事，長榮海運將依公司治理原則辦理。

長榮海運並附上截圖指出，經查巴拿馬長榮國際目前於巴拿馬公共登記處顯示的Permanent President仍是張國華，因此長榮海運董事會成員並未變更，公司營運一切正常，不受此事件影響。

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長榮海運提到，張國華近年對長榮海運的經營與投入不遺餘力，在海運慘澹經營時仍持續挹注資金，認購長榮海運發行增資的股票，給予最強力且安心的奧援，對長榮海運助益良多。張國華也就其海運專業，對建造新船提供許多創新的建議及想法，使這兩年長榮海運能度過低谷、創造榮景，交出令人滿意的成績單。

長榮海運表示，希望大股東能回歸理性，凡事應以股東、員工及企業社會責任為優先考量，才是維持長榮海運永續經營之道。（編輯：張均懋）1110524