長榮「弟弟派」三兄弟難得同框 張國華強調股臨會無效

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長榮集團「弟弟派」24日召開「張國明召開EIS股臨會 當選Permanent President」記者會，公布巴拿馬長榮國際公司（EIS）的公司章程，及公開10日股東臨時會錄影畫面。律師黃福雄（右）、謝承運（左）向外界進行說明。中央社記者張皓安攝 111年5月24日

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（中央社記者賴言曦台北24日電）長榮集團「弟弟派」10日召開巴拿馬長榮國際（EIS）臨時股東會並自行推派張國明出任Permanent President，今天舉行記者會公布開會畫面並重申合法性；「哥哥派」張國華透過書面聲明，強調張國明的集會不合乎法律程序，相關主張也屬無效。

長榮集團「弟弟派」今天下午舉行「張國明召開EIS股臨會 當選Permanent President」記者會，會前「哥哥派」張國華委任律師現身在記者會場外，面對媒體重申張國明的集會並無合乎法律程序，後續據此所為的法律主張也屬無效，中途並與「弟弟派」工作人員爆發肢體衝突。

「弟弟派」今天在記者會中公布10日召開EIS臨時股東會並自行選派張國明擔任Permanent President的錄影畫面，包括已故長榮集團總裁張榮發的次子張國明、三子張國政、四子張國煒3人同框現身EIS臨時股東會。

記者詢問「弟弟派」律師黃福雄，相關臨時股東會文件是否已送至巴拿馬進行後續程序，黃福雄回應，「送了，上禮拜就送了」。

張國華今天也發出3點書面聲明表示，張國華就任巴拿馬長榮國際公司 Permanent President過程符合章程，且自2016年起，張國政曾多次以巴拿馬長榮國際秘書的身分簽署會議文件，該等文件中均清楚記載張國華Permanent President身分。張國明與張國政接受指派、執行業務的行為皆足以說明，兩人自2016年起皆知悉並承認張國華擔任Permanent President一職的事實。

張國華提到，張國明於2022年5月召開臨時股東會的程序與議案皆違反公司章程規定而無效，自無張國明當選本公司Permanent President一事。

張國華並表示，張國明的集會並無合乎法律程序，後續據此所為的法律主張亦屬無效，鄭重呼籲勿以違法行為影響到集團公司治理。

媒體針對上述情事詢問黃福雄，如果「弟弟派」早在2016年就知悉上述情事，為什麼會在此時出面爭奪EIS的Permanent President一職；不過，相關問題未獲黃福雄正面回答。

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媒體進一步提問，張國華當天委任律師陳錦旋代理主席之位出席，卻不得其門而入。黃福雄回應，據巴拿馬長榮國際公司章程第6條第18項，指派代理人的指派書及委任律師的委任狀，應於會議前48小時送達公司；股臨會以雙掛號寄出開會通知書，張國華若不親自出席，必須前2天送達指派書，依照章程，當天委任律師陳錦旋沒有資格參加股臨會。

黃福雄在答覆媒體提問時也質疑，張國華當天宣稱該股臨會違法不得召開，卻又指派律師參加，「豈不自相矛盾？」（編輯：張良知）1110523

長榮集團「弟弟派」24日召開「張國明召開EIS股臨會 當選Permanent President」記者會，律師黃福雄（右）、謝承運（左）說明巴拿馬長榮國際公司（EIS）股東臨時會程序合法，以及按照公司章程選任永久董事長（Permanent President）決議有效。中央社記者張皓安攝 111年5月24日

長榮集團「弟弟派」10日召開巴拿馬長榮國際股東臨時會，但被「哥哥派」張國華主張違法無效。「弟弟派」24日舉行「張國明召開EIS股臨會 當選Permanent President」記者會，由律師黃福雄（右）、謝承運（左）進行相關說明。中央社記者張皓安攝 111年5月24日

長榮集團「弟弟派」24日下午舉行「張國明召開EIS股臨會 當選Permanent President」記者會，律師黃福雄（圖）持有張國明、張國政、張國煒簽名的授權書，代表3人委任對外發言，說明巴拿馬長榮國際公司股權相關事宜。中央社記者張皓安攝 111年5月24日