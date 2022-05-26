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聖暉通過每股配息15元 訂6/30除息

2022/5/26 19:02
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（中央社記者張建中新竹26日電）無塵室廠機電工程業者聖暉今天召開股東常會，通過去年度盈餘每股配發新台幣15元現金股利，除息交易日訂6月30日。

受惠全球產業供應鏈重組趨勢創造擴建新廠商機，聖暉去年營收及獲利同創新高，營收202億元，歸屬母公司淨利12億元，每股純益21.08元。

聖暉股東會承認去年度財報，並決議每股配發15元現金股利，配發率71.15%，以今天收盤價198.5元計，殖利率約7.55%。聖暉董事會決議除息交易日為6月30日，現金股利將於7月22日發放。

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聖暉股東會還通過修改公司章程，改為每半年分配盈餘，並將股票面額由10元變更為5元，資本額維持5.73億元，期透過增加流通股數，活絡市場交易，待主管機關核准，再決議變更面額日期。

展望今年，聖暉表示，俄烏戰爭、兩岸疫情升溫影響物料價格與物流穩定性，進而造成施作工程進度遞延，不過目前在建工程案量仍處於新高水位，有助未來營運持續成長。（編輯：趙蔚蘭）1110526

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