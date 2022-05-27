南電股東會 通過每股配息10元

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（中央社記者鍾榮峰桃園27日電）IC載板大廠南電今天在南崁錦興廠舉行股東常會，通過配發現金股息每股新台幣10元。

南電董事長吳嘉昭在股東會中指出，COVID-19疫情病毒不斷變種，全球疫情仍未緩解，影響經濟復甦力道，且各國長期以來的貨幣寬鬆政策、運輸費用提高、原物料價格上漲等，加劇通貨膨脹問題，在消費者收入成長幅度低於物價上漲的情況下，終端電子產品銷售前景仍不明朗。

觀察中國半導體產業發展，吳嘉昭表示，中國大陸持續推動半導體產業自製，大幅補助本土供應鏈廠商，產品價格競爭力提升，增加電路板廠商營運挑戰。

不過吳嘉昭指出，台灣半導體廠商在技術上仍領先，且群聚效應強，上下游供應鏈完整，國際電子產品大廠可持續強化與台系半導體廠商合作，推出更多新世代產品。

在IC載板布局，吳嘉昭表示，南電持續擴建台灣樹林廠和中國大陸昆山廠產能，布局中國大陸和美系半導體市場，並擴大市占率，高階IC載板仍供不應求；南電也持續開發新世代系統級封裝（SiP）載板，提高高值化產品銷售比重。

在一般電路板，吳嘉昭預期資料中心和車用電子需求持續提高，南電將量產新世代記憶體、固態硬碟、Wi-Fi模組、車用影音娛樂系統等應用產品，提高高密度連接板（HDI）與中介板產品銷售比重。

南電去年稅後獲利新台幣105.82億元，大幅年增188.6%，創歷史新高，每股稅後純益16.38元。（編輯：翟思嘉）1110527