金寶：持續東南亞擴產 爭取新客戶與新產品

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（中央社記者吳家豪台北31日電）電子代工廠金寶將於6月27日召開股東常會，根據致股東營業報告書，金寶持續在菲律賓、泰國等東南亞地區擴建產能，並積極啟用中國岳陽新廠，深化全球布局，爭取新客戶與新產品，打造長期成長動能。

金寶董事長許勝雄在營業報告書表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全球經濟與社會經歷巨大的動盪，缺工、搶料、運輸困難、供應鏈失衡的速度超乎想像。

許勝雄說，2021年全球經濟成長率為5.9%，雖然已恢復到疫情前水準，但因受到疫情肆虐影響，動能減弱，全球供應鏈重要關鍵環節中斷時間遠較預期長，經濟相關風險增加，考驗決策者的判斷與團隊的實力。金寶在全體員工齊心努力下，2021年合併營收為新台幣1397.78億元，年增9.01%。

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他表示，2021年面對瞬息萬變的疫情，金寶隨時因應疫情警戒，提升防疫層級，年中實施居家分流上班，並運用自行設計的APP進行防疫宣導及管理，讓公司營運一切正常不受影響，藉由產品取捨、組織精實，重新聚焦本業，提升競爭力，除了現有產品包括計算機、印表機、 儲存設備、家電用品和網通產品訂單持續增加外，更有新產品陸續加入量產行列。

展望2022年，許勝雄指出，面對疫後經濟復甦、產業秩序重組，金寶深信企業的永續不僅要有宏觀視野，更需具有創新能力，因此持續舉辦創新提案競賽及優化作業流程，以強化創新研發能量與營運力，奠定厚實的競爭基礎。（編輯：郭無患）1110531