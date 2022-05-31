摩斯漢堡布局疫後商機 計劃打造自家外送平台

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（中央社記者江明晏台北31日電）經營摩斯漢堡的安心食品今天舉辦股東會，展望布局後疫情市場，安心表示，將以資產和數位轉型兩大主軸優化營運，未來也將整合虛實通路，打造自家外送平台。

安心指出，已啟動資產與供應鏈轉型，未來將採展店和電商雙軌平衡發展，以增強實體店鋪營業能力，並拓展電子商務規模，同時，已於今年開始建置食品工廠，藉此加強開拓中南部市場、落實在地生產。

雖受疫情影響，安心食品2021年合併營收仍達新台幣50億元，稅後純益約8895萬元，每股盈餘（EPS）為3.07元，截至目前為止，全台總店數達302家店，較2020年度增加15店。

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安心食品表示，為提升對消費者服務的品質，積極投入服務流程科技化、自動化的發展，提升廚房製餐效率，以創新策略提高商品、服務及用餐環境的品質，積極推動數位轉型；並持續推動「產品溯源、生產履歷、綠色三合一採購、廢棄物源頭管理」等經營政策。

在疫情衝擊之下，安心食品盼能為在地農漁民盡一份心力，聯合舉辦農漁特產展售會及參與國際食品展覽，媒合各大餐飲品牌、飯店、零售商、製造商及超市等通路，以實際購買行動支持台灣在地農漁會。每年3月更在全台各店鋪舉辦樂活市集，讓消費者可以方便直接於鄰近商辦及住家的店舖買到新鮮直送的蔬果農產。（編輯：郭無患）1110531