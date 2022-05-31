財管2.0業務 3大銀行資產管理規模逾2000億

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（中央社記者謝方娪台北31日電）7家銀行開辦財管2.0，自開辦至今年4月底止，7家銀行總計吸引1941名億級高資產客戶，總資產管理規模達新台幣2433億元，其中，中信銀、一銀和國泰世華銀3家資產管理規模就達2008億元，占比逾8成。

金管會2020年推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶財管業務，並在2020年12月、2021年5月分兩批次、核准共7家銀行開辦財管2.0，包含中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫、瑞士銀行台北分行。

金管會今天公布，截至今年4月底為止，7家銀行總計吸引1941名高資產客戶，資產管理規模（AUM）達2433億元，其中前3名為中信銀、一銀和國泰世華銀，合計吸引1667名高資產客戶，資產管理規模達2008億元。

分析高資產客戶的資產配置組合，主要以存款39%、保險22%、基金13%為主，此外境外結構型商品8%、債券7%。

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若單看前3名銀行表現，中信銀高資產客戶達1124人、資產管理規模達1130億元；一銀客戶達298人、資產管理規模達476億元；國泰世華銀客戶達245人、資產管理規模達402億元。

金管會銀行局副局長童政彰指出，財管2.0表現前幾名銀行有2大優勢，第一是銀行過去持續深耕財管業務，潛在客群廣；第二是銀行對商品開發積極程度較高，如中信銀已依高資產辦法發行2檔外幣結構債商品，國泰世華銀海外分行也已發行1檔境外結構型商品。（編輯：林興盟）1110531