中經院：5月PMI創近2年新低 NMI受疫情衝擊急凍

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）中經院今天公布5月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI）續跌2.8個百分點至53.5%，創下2020年7月以來最慢擴張速度；非製造業經理人指數（NMI）受到疫情衝擊，更創下2020年5月以來最快緊縮速度。

中經院調查指出，5月PMI雖然連續23個月呈現擴張，但指數續跌2.8個百分點至53.5%；PMI組成5項指標中，新增訂單與生產指數皆呈現緊縮，且2指數皆滑落至2020年7月以來最快緊縮速度。

值得注意的是，製造業未來6個月展望不只是2020年8月以來首次呈現緊縮，5月更重跌8.9個百分點至44%。

中經院副院長王健全分析，今年製造業景氣有上熱下溫、上肥下瘦以及電子優於資訊等3大特色；首先，景氣上半年、特別是第1季比較熱，4月以後出口接單開始下滑，主因是中國封城對廠商第2季營收產生影響，以及美中經濟成長率下修，對台灣3C產品需求降低，而通膨也會持續抑制終端需求，導致經濟前景不確定性增加。

王健全接著說明，上肥下瘦是指上游好、中下游比較不好；電子優於資訊則因電子業持續受惠於5G、高效能運算、物聯網等新興商機，表現有支撐，相較之下消費性產品需求轉弱，資訊業受到影響。

中研院經濟所研究員簡錦漢表示，雖然5月PMI數據下跌，他對製造業表現並不悲觀，因為美中經濟動能還在，中國正陸續解封並推動振興措施，而且今年是中國政治上很重要的年度，政府一定會想辦法把經濟拉起來。

另一方面，簡錦漢指出，電子業短期會受到環境影響有些浮動，但長期來看，5G、電動車等長期需求還在，「我對無論台灣或是全球景氣，都不是很悲觀」。

至於內需表現，5月未經季調的NMI中斷連續10個月擴張轉為緊縮，指數驟跌10.0個百分點至45.1%，為2020年5月以來最快緊縮速度，顯見受到國內疫情升溫、確診人數持續竄高影響，內需急凍。

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中經院院長張傳章說明，疫情升溫，人民加強自主防疫，部分業者則因確診影響人力調度，加上升息及通膨等因素，均衝擊非製造業表現及展望；非製造業未來6個月展望指數已連續2個月緊縮，且指數續跌9.9個百分點至35.8%，為2020年6月以來最快緊縮速度。

王健全建議，很多業者已經快撐不下去，政府可以發放預付折扣券，讓業者先有些現金流進帳，度過疫情難關。張傳章也說，政府最重要的是發揮點火作用，帶動大家消費的慾望，如果疫情控制得宜，疫後很有希望再產生一波報復性消費潮。（編輯：潘羿菁）1110601