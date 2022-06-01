疫情嚴峻 國泰世華銀4大臨櫃業務1日起改預約制

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（中央社記者蘇思云台北1日電）疫情依舊嚴峻，國泰世華銀行宣布，為有效分流，全台165間分行，如要辦理個人戶存款開戶、數位存款帳戶升級、繼承業務與企業戶存款開戶4大臨櫃業務，今天起全面改為預約制，可透過官網或致電分行預約。

國泰世華銀行今天發布新聞稿，民眾如果要辦理個人戶存款開戶與數位存款帳戶升級，需先在官網預約，如果是要辦理繼承業務與企業戶存款開戶，則要致電分行進行預約。

國泰世華銀行表示，即日起在官網推出24小時全天候開放登記的「分行服務預約」功能，全台165間分行都適用。客戶預約時，只需填寫簡單基本資料，再輸入手機簡訊收到的驗證碼，最後選擇想要的日期、時間以及欲前往的分行，3步驟就可完成預約。

面對嚴峻的疫情，除了實體分行持續提供服務外，國泰世華銀行鼓勵民眾除特殊業務需臨櫃辦理之外，可多加利用數位金融工具，降低染疫風險。

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國泰世華銀指出，網路銀行APP提供整合轉帳、水電費、停車費、房屋地價稅等各類繳款、稅費、換匯、貸款等多元金融服務，更推出一站式投資服務，整合基金、智能投資及證券等3大投資工具，單一平台就能輕鬆完成多元資產配置，客戶不用出門也可以線上快速完成交易。

針對有開戶需求的民眾，國泰世華銀建議，可透過網路銀行APP申辦數位存款帳戶，不僅能完成大部分存、提、轉、匯功能，也可做為銀行交割戶使用，滿足投資理財的需求。若是為了資金管理與分流需求想加開帳戶，也可利用「子帳戶」服務，透過國泰世華網路銀行APP只需30秒就可完成加開帳戶，省去臨櫃等候時間。（編輯：蘇志宗）1110601