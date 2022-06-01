遠傳汰換上萬基站 攜愛立信創循環經濟

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（中央社記者江明晏台北1日電）愛立信今天表示，至2005年起於全球推行電信設備回收計畫，遠傳電信為首家參加此計畫的台灣電信業者，遠傳電信回收上萬個3G、4G基地台後，新一代設備約可達成節能50%效益。

隨5G通訊服務推行與設備建置，舊式基地台將逐步汰換，如何降低退役通訊設備對環境的衝擊，產業必須加以考量並付諸行動。

電信設備廠商愛立信自2005年推出「全球電信設備環保回收服務計畫」（Ericsson Global Product Take-Back Program） ，以嚴謹的環境管理標準，針對汰舊電信設備進行產品清運、拆解分類與回收處理或提高能源效率。

愛立信說，透過多元的作法，不僅創造循環經濟更大幅降低電子廢棄物的最終掩埋率至僅2%，其高達98%的回收比率，遠高於歐盟廢電機電子設備指令（EU WEEE）建議的80%回收標準。

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在台灣，遠傳電信成為參與愛立信全球電信設備環保回收服務計畫的首家台灣電信業者，除了舊設備回收外，同步也啟動網路優化升級行動，今年回收設備為 3G 2100MHz頻段和首批 4G 700MHz頻段高耗電設備，而即將替換的新一代基地台產品，透過嶄新的晶片、功率放大器與基頻處理器等，可在相同功率以及低網路負載下節能約50%。

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳對內落實低碳營運，對外推廣ICT創新應用，打造低碳智慧城市，包含以AI大數據進行基地台選址、優化網路，以最精簡的基地台數量達到最佳網路品質；這次透過加入愛立信的環保回收計劃，汰舊的基地台清運、拆解分類為電子材料，進一步達成98%的回收再利用率，在每一環節盡最大的減碳努力，逐步累積可觀的減碳效益，共同朝向2050淨零目標邁進。（編輯：黃國倫）1110601