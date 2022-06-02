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5月住展風向球續亮綠燈 區域買氣呈現兩極化

2022/6/2 11:29
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（中央社記者賴言曦台北2日電）住展雜誌調查，代表北台灣新建案市況的住展風向球5月分數45.7分，月增0.3分，亮出市況復甦安全的綠燈，為連10綠；不過觀察各區買氣，板橋與中和舊案每週成交組遇零交易慘況，但也有部分區域銷售暢旺，房市呈現兩極化。

住展雜誌研發長何世昌透過新聞稿表示，5月風向球分數止跌回升，主因是整體市況下滑幅度趨緩，甚至可能已觸底，及新成屋供給量增加所致。從市況來看，雖然COVID-19疫情使建案銷量走低，但同時也讓供給緊縮，供需失衡問題助長房價墊高。

今年北台灣5月預售屋推案量為新台幣300億元，較4月案量腰斬，單一案量超過新台幣15億元的指標案分別位於台北市大同、士林、內湖，桃園市大園，新竹市東區等。

5月完工釋出的新成屋戶數則反向走高至700多戶，單一案量逾15億元的指標案坐落在新北市板橋以及八里等。

至於代表市況的來客組數方面，5月住展風向球追蹤的指標建案平均來客組數約每週25.6組，較4月的每週26.7組略減1.1組，顯示市況似乎已「跌無可跌」；住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數方面，5月為每週2.5組，較4月的每週2.8組減少0.3組。

此外，今年5月的舊建案來客組數則持續下降，連帶打擊成交量，其中尤以新北市中和、板橋等地區的受創幅度最大，兩區域建案平均單週來客組數低於每週10組，成交組數僅每週0至2組。

雖然舊建案銷售成績不佳，但少數新開賣建案卻呈現買氣逆勢上揚、成交量創高的市況，例如台北市內湖，新北市新莊、林口、八里、鶯歌區與新竹縣等，都有類似情況。

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何世昌認為，今年COVID-19疫情蔓延全台，但新建案市況並未如去年一樣，急挫至象徵衰退注意的黃藍燈，目前也還是維持在綠燈上，顯示房市雖因疫情而降溫，但還不至於到冰凍狀態。

何世昌指出，從這個趨勢來看，若接下來有遞延性買盤出籠，預料今年整體銷售成績不會太淡，不過後續仍要留意中央銀行是否會維持「鷹式升息」，一旦短期內升息幅度過大，恐會為房市增添變數。（編輯：潘羿菁）1110602

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