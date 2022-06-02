在手訂單逾1300億元 樺漢：營運旺到2025年

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（中央社記者江明晏台北2日電）工業電腦廠商樺漢科技今天透露，在手訂單已逾新台幣1300億元，依照掌握到的物流與生產排程來看，整體營運表現有機會旺至2025年。

樺漢今天舉行記者會說明IPC3.0布局，著眼IPC3.0雲地整合轉型升級浪潮，整合三大事業及合作夥伴的產品技術（X86+ARM、軟硬整合、AIoT雲網結合）、資源整合（技術+產品、供應鏈+製造、全球行銷），完整一條龍從IaaS、PaaS、SaaS至Web3.0的產品設計開發、建置、服務與維運等，客製化滿足客戶多面向不同的需求。

樺漢表示，堆疊在手訂單已逾1300億元，依照掌握到的物流與生產排程來看，整體營運表現有機會暢旺至2025年無虞。

樺漢董事長朱復銓表示，過去5年透過垂直與水平多元投資整合，不僅擴大集團營運規模於2021年達966億元的營業額，拉升集團於工業互聯網市場的占有率表現，也創造樺漢集團更多與國際企業一同發展創新商業模式的機會，為集團、供應商、客戶及合作夥伴帶來開創IPC3.0雲地整合轉型升級的新契機。

樺漢總經理蔡能吉表示，近兩年布局在工業與淨零元宇宙雲地整合服務的解決方案，目前已明顯感受到全球智慧製造、智慧零售、智慧金融、智慧城市、政府等客戶高度詢問及深入合作的可能性，尤其是集團高毛利與高競爭力的SaaS（Solution as a Service）平台所建置的智慧建築智能雲平台、電子設計智慧雲平台、供應鏈圖像化雲平台三大技術服務。

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展望2022年，樺漢表示，除了既有三大事業體接單暢旺、雲地整合積極開拓事業版圖外，集團為滿足客戶在地化生產的需求，匈牙利布達佩斯工廠預計將於今年第3季完成後續相關程序，有助擴大歐美市場業務發展，提供智慧金融和智能零售客戶完整產品解決方案。

樺漢進一步指出，隨著後續料況到位、疫情緩解，訂購運銷值比（BB Ratio）有機會於今年第3季來到1.2，挹注今年營收、獲利有望逆勢表現再呈現季季走高的成績，更在IPC3.0業務逐步開花結果下，開創樺漢集團未來5年新里程碑。（編輯：張良知）1110602