萬海預估艙位仍供不應求 運價大幅滑落機會不高

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（中央社記者賴言曦台北2日電）萬海航運今天召開線上法說會，總經理謝福隆表示，雖然全球經濟成長率放緩，但在市場進出口需求仍在、美西碼頭工人談判、上海復工等因素下，預料艙位後續仍然供不應求，運價大幅滑落機會不高。

謝福隆表示，國際貨幣基金（IMF）預估今年經濟成長率為3.6%，較去年略減，各國中央銀行也祭出貨幣緊縮政策，且據海事研調機構Alphaliner預估，全球貨量成長率將從去年的6.7%，降至今年的4.9%。

不過他指出，Alphaliner也評估，2022年海運的艙位成長率為4.3%，較2021年成長率4.5%略為緩和，預料未來艙位仍然供不應求；另近期上海集裝箱出口指數（SCFI）雖一度連17跌，至5月13日出現低點，跌至4147點，但仍較去年同期高，顯示運價都還是處在高點。

對於國際航商馬士基（Maersk）、赫伯羅特 （Hapag-Lloyd）預測下半年運價將走弱，謝福隆認為，以萬海來說，目前客戶的需求仍大過於艙位供給，加上全球各地區還有不少原物料半成品、成品的運輸需求，適度帶來支撐，且上海封城結束後，物流逐漸恢復並帶動後續出貨需求，預料運價大幅滑落機會不高。

萬海與客戶簽約方面，謝福隆表示，亞洲線個別客戶簽約狀況大致樂觀，另萬海為滿足客戶需求，去年6月加開美東航線，完整美國線的經營，美國線簽約進展也大致順利，簽約價格也較去年高。

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另傳出美西碼頭工人換約談判觸礁，外界憂心將加劇塞港問題；謝福隆指出，目前的確有客戶因相關情況暫緩出貨，或將貨物轉往美東港口，預料如果美西碼頭工人真的怠工或罷工，隨著海運進入傳統旺季第3季，運價將因此往上揚。

萬海船隊規劃方面，萬海發言人蘇麗梅表示，萬海截至今年第一季底，自有船共95艘，年增21艘；租賃船53艘，年減5艘；共計有148艘船舶，較去年增加16艘；貨櫃量則超過41萬9322 TEU（20呎櫃）；預計今年還有10艘新船將陸續交付，挹注運能。（編輯：黃國倫）1110602