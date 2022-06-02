投資台灣逼近1.7兆 裕鐵等企業砸百億建綠能廠房

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（中央社記者曾智怡台北2日電）投資台灣事務所今天通過3家企業、新台幣近119億元擴大投資台灣；其中，鋼鐵加工業裕鐵企業預計斥資108億元興建智慧化綠能廠房。截至目前，投資台灣三大方案已吸引1202家企業、超過1兆6965億元投資。

投資台灣事務所今天再添3家企業，共斥資近119億元擴大投資台灣，包括根留台灣方案的裕鐵企業，以及中小企業方案的嘉義鐵線與益材科技。

經濟部投資業務處透過新聞稿表示，裕鐵企業主要從事酸洗、鍍鋅、鍍鋁鋅、烤漆鋼品製造及加工服務，產品銷售至美加、歐洲及東南亞等地，公司為將產品市場區隔化並朝開發高附加價值商品發展，預計招募本國員工146名，斥資近108億元，在高雄路竹工業區興建鍍鎂鋁鋅廠及裁剪廠。

廠房將導入智慧製造元素，運用大數據、物聯網、數位化管理及感測器，達成生產資訊可視化、故障預測與精進製程等效能；並將設置太陽能發電、供應廠內使用，引進雨水眝留與中水回收系統，達到水循環利用與防治污染，透過傳統鋼鐵加工業轉型，符合國際社會減碳排訴求。

嘉義鐵線為低碳鋼線材廠，供應給下游螺絲廠加工製造、並銷售至國外，預計招募30名本國員工，投入近7億元，在嘉義市東區興建嘉鐵新廠，增設低合金鋼線材加工生產線，可應用於對品質要求程度較高的汽機車零組件。

此外，新廠規劃配合政府2050近零碳排政策，納入設置太陽光電、節能設備及循環回收3大部分設施，綠電與節能設備使用可降低廠房耗能，亦可處理酸洗線廢水回收使用，推進產業朝綠色供應鏈發展。

益材科技為碳纖維複合材料公司，主要生產輕量化高壓氣瓶，因應未來需求，規劃招募本國員工31名，投入逾4億元，在嘉義縣馬稠後產業園區興建航太廠房，導入智慧機器設備、運用電子化品質管理系統，可精準掌握屬危險物品的高壓氣瓶品質。廠房屋頂將設置太陽光電，廠內配有能源管理系統，達到「能源可視化」。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1202家企業超過1兆6965億元投資，預估創造13萬3907個本國就業機會。

其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有143家根留台灣企業投資約3051億元，創造2萬2947個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引799家中小企業投資約3434億元，帶來3萬24個本國就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。（編輯：蘇志宗）1110602