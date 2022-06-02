環團要求禁卸俄油品 台塑化：企業須履行商業合約

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（中央社記者賴言曦台北2日電）台灣空氣健康聯盟號召環團明天到台塑六輕管理處送肉粽，要求停靠麥寮港的某艘油輪原船返回，禁卸俄羅斯油品；台塑石化稍晚回應，台塑化簽約對象是新加坡公司，在無不可抗力因素下，企業不可隨意毀約，以免遭對方提告。

台塑石化發言人林克彥接受中央社記者電訪時指出，油品雖然來自俄羅斯，但台塑化的簽約對象是新加坡公司，且在政府沒有明令禁止使用俄羅斯油品的情況下，台塑化還是必須履行商業合約，否則一旦毀約，對方將可依國際慣例提告。

林克彥表示，台塑化尊重民間團體抗議的權利，但台塑化仍須依法執行商業合約，因為如果毀約引發對方提告，將為台塑化的經營帶來慘重損失。

台灣空氣健康聯盟昨天晚間在臉書（Facebook）貼文指出，NS POINT油輪裝載4萬噸的俄羅斯油品，於4月20日從波羅的海芬蘭灣的俄羅斯油港Ust-Luga港裝貨出航，5月8日穿過埃及北部蘇伊士運河駛向太平洋，5月30日抵達台灣的麥寮港外，並在6月1日晚間駛入麥寮港碼頭區準備卸油。

台灣空氣健康聯盟也號召雲林健康空氣行動聯盟、彰化縣環保聯盟等環保團體，明天上午10時在雲林縣麥寮鄉台塑六輕行政大樓前集結；雲林健康空氣行動聯盟志工林富源表示，活動參與者將會穿戴有烏克蘭國旗海藍、黃金麥顏色的衣物，並各準備一顆粽子，為NS POINT油輪「送肉粽」。（編輯：張良知）1110602