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環團發起送肉粽給台塑 訴求禁止俄羅斯油品入台

2022/6/2 14:57（6/2 15:34 更新）
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環團號召3日到台塑六輕管理處送肉粽，要求停靠麥寮港的NS POINT油輪禁卸俄羅斯油品。圖為麥寮港。（中央社檔案照片）
環團號召3日到台塑六輕管理處送肉粽，要求停靠麥寮港的NS POINT油輪禁卸俄羅斯油品。圖為麥寮港。（中央社檔案照片）
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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）台灣空氣健康聯盟號召環團明天到台塑六輕管理處送肉粽，要求停靠麥寮港的某艘油輪原船返回，禁卸俄羅斯油品；台塑六輕管理部證實油輪停靠卸貨，但油品採購由總公司負責。

台塑六輕管理部協理蔡建樑今天接受中央社記者電訪時表示，NS POINT油輪已經停靠在麥寮港卸油，預計今天晚上離港，至於油品採購是由台北總公司負責，六輕管理部並不了解細節。中央社記者致電台塑石化資深副總林克彥，截至發稿時，未取得聯繫。

台灣空氣健康聯盟是昨天晚間在臉書（Facebook）貼文指出，名為NS POINT的油輪裝載4萬噸的俄羅斯油品，於4月20日從波羅的海芬蘭灣的俄羅斯油港Ust-Luga港裝貨出航，5月8日穿過埃及北部蘇伊士運河駛向太平洋，5月30日抵達台灣的麥寮港外，並在6月1日晚間駛入麥寮港碼頭區準備卸油。

台灣空氣健康聯盟號召雲林健康空氣行動聯盟、彰化縣環保聯盟等環保團體，明天上午10時在雲林縣麥寮鄉台塑六輕行政大樓前集結聲援烏克蘭。

雲林健康空氣行動聯盟志工林富源表示，明天參與活動的人會穿戴有烏克蘭國旗海藍或黃金麥顏色的衣物，並各自準備一顆台灣粽子，為NS POINT油輪「送肉粽」。

林富源指出，俄羅斯入侵烏克蘭到3日屆滿100天，美國、歐盟等多個國家提出經濟制裁，發起拒買俄羅斯油品，台灣和人民也強力聲援烏克蘭，可是台塑集團卻購買俄羅斯油品，令人匪夷所思。

林富源說，環保團體盼油輪原船不動駛離麥寮港，同時民營企業力挺烏克蘭，強力抵制俄羅斯所出產的所有商品。（編輯：陳清芳）1110602

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