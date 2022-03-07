學者：油價短期可能飆至150美元 下半年有望緩和

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（中央社記者曾智怡、潘智義台北7日電）俄烏衝突未歇，國際油價一度觸及130美元大關，學者指出，短期內油價可能飆升至150美元；但下半年隨原油市場供給增加，通膨衍生的緊縮政策開始抑制全球原油需求，油價將止漲甚至下修。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，美國正在考慮與歐洲和北約盟國「協調」，對進口自俄羅斯的石油實施禁運，以應對莫斯科無端入侵烏克蘭的行為。消息一出，帶動油價飆高，紐約輕原油一度觸及130美元大關。

因應國際油價波動劇烈，中油昨天宣布，加大油價平穩吸收漲幅至50%，不過換算下來，汽、柴油仍各調漲新台幣0.6元，95無鉛汽油價格逼近33元大關，來到32.8元。

台塑化主管接受電訪時指出，因戰爭車輛使用柴油，使柴油成品油與原油價差明顯放大，從過去的18美元攀升至28.8美元，汽油價差也從12美元放大至15美元，航空燃油價差則來到17美元；現在庫存多是1個月前買進。

台塑化主管說，去年原油每桶均價約69.4美元，2012年底來到每桶146美元高點，但年均價約109美元、2013年均價約105美元，現在129美元算是高檔，但若俄烏戰事持續，不排除價格還可能上漲。

中央大學台經中心執行長吳大任接受中央社記者訪問時表示，短期之內，油價續漲可能性高，主因俄烏衝突的不確定性，若雙邊和談能達具體結果，戰爭早點結束，油價可能停漲；但若情況持續惡化，「漲到150美元也有可能」。

不過，預測中長期油價趨勢，吳大任認為，「不是太悲觀」。

他指出，現在的高油價吸引產油國、石油公司增產，特別是美國頁岩油，回顧疫情爆發之初油價大跌，許多公司不敷成本相繼退出市場，直到油價超過60元美元之後，才開始回鍋生產；而現在油價遠超過生產成本，業者增產動力高，加上頁岩油規模較小、生產難度較低，應會在下半年開出很多新產能。

另外，若伊朗核談判協議達成，每天可生產100萬桶。

換言之，若下半年伊朗提高供給，加計頁岩油、其他生產國產量等，下半年原油供應轉趨充裕，「價格就會止漲、甚至下修」。

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從通膨角度來看，吳大任指出，油價飆漲短期內對通膨影響劇烈，「即將公布的美國消費者物價年增率（CPI）應該也不會太好看」，可能增加美國央行升息幅度或次數，衝擊全球經濟，導致壓抑全球原油需求下降，屆時油價也可能下修。

吳大任補充，俄烏問題至少會持續到第3季，除油價飆升加劇全球通膨壓力，由於俄羅斯、烏克蘭也是重要糧食產區，通常冬天結束就會開始生產，若因戰爭無法生產糧食，糧價料將隨之攀高，也是推升通膨重要因素。（編輯：黃國倫）1110307