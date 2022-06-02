外資匯出股匯雙黑 新台幣重貶1.18角收29.388元
2022/6/2 19:09（6/2 19:26 更新）
新台幣兌美元2日重貶1.18角，收在29.388元。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇思云台北2日電）端午連假前夕台股開低震盪，外資持續匯出，新台幣今天也疲軟，新台幣兌美元今天收29.388元，重貶1.18角，是連續第2個交易日走貶，台北及元太外匯市場總成交金額為15.71億美元。
通膨陰影籠罩，美國股市再度收黑。台股今天也開低震盪，適逢端午連假前賣壓，終場下跌122.52點，收在16552.57點，成交值新台幣2131.24億元。三大法人同步賣超，合計賣超104.52億元。
外匯交易員表示，外資今天仍舊匯出，加上月初出口商相對動作不大；新台幣兌美元今天開盤價為29.280元，最高29.276元、最低29.40元，最後收在29.388元，重貶1.18角，連續第2個交易日走貶。
新台幣今天同步收週線，本週累計小貶3.8分或0.129%，週線結束連2升。
外匯交易員表示，外界持續關注美國聯準會（Fed）6月即將舉行的利率決策會議，預料持續朝向緊縮貨幣政策方向，帶動國際美元續強，新台幣短期仍舊是整理格局，後續仍要持續關注美元走勢以及台股的外資動向。（編輯：趙蔚蘭）1110602
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀