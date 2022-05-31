4月製造業景氣燈號亮綠燈 中國清零政策添變數

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）台經院今天公布4月製造業景氣燈號，儘管國際政經局勢動盪、中國清零封控等因素，持續干擾景氣，不過廠商原物料投入表現相當正面，使得燈號從3月的低迷黃藍燈轉為代表景氣持平的綠燈。

台經院表示，製造業受惠於新興科技應用需求及數位轉型商機，4月進出口年增率續呈雙位數成長，但中國清零封控、主要經濟體緊縮貨幣政策及基期墊高，加上全球經濟成長存在許多不確定因素，使得外銷訂單年增率由正轉負，影響需求等面向指標。

此外，台股在美國聯準會鷹派升息言論以及中國防疫封城干擾台商在陸生產等因素影響下，呈現震盪，拖累經營環境面指標。

不過台經院指出，國際農工原料短缺及價格飆漲，增加廠商備料庫存需求，進口年增率因而從3月的19.5%擴增至4月的26.7%，推升原物料投入面指標，抵消需求面及經營環境面指標的減幅。

綜合上述因素，製造業景氣信號值由3月的12.79分，增加0.38分至4月的13.17分，燈號由黃藍燈轉呈綠燈。

進一步觀察細部產業，半導體業受惠於創新應用及數位商機持續，進出口、生產指數呈現雙位數成長，推升原物料投入面等指標，但中國封城與消費性電子領域拉貨力道不如預期，影響需求面，加上基期墊高，4月半導體產業景氣燈號續呈代表持平的綠燈。

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台經院分析，展望未來，疫情、地緣政治不穩及美國升息等因素，恐造成全球需求趨緩，不過隨著中國上海等區域城市5月中旬起逐漸解封，有助於當地台商產能回穩，加上中國官方5月底公布穩經濟實施細則，透過刺激民間消費、投資需求的增加，可望加速經濟回到成長軌道。

然而，台經院指出，中國封控解除後的出貨遞延效應是否會讓缺艙、缺櫃問題再度惡化，以及中國維持動態清零政策，疫情一旦再復發，封控管制措施將打亂經濟維穩的腳步；此外，國際農工原物料價格走勢、全球通膨及供應鏈不穩定等議題，均攸關未來製造業動能能否持續，是未來觀察重點。（編輯：翟思嘉）1110531