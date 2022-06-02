宇瞻換股結盟宇達 盼擴大營運綜效創造雙贏

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（中央社記者張建中新竹2日電）記憶體模組廠宇瞻今天宣布，透過股份交換方式將宇達資訊納為子公司，每1股宇達普通股換取宇瞻普通股2股，換股基準日8月1日，期能擴大集團營運綜效。

宇瞻晚間召開重大訊息說明記者會，總經理張家騉與財務長賴孜玟一同出席，宣布董事會決議增資發行新股，並與工控儲存裝置廠宇達策略聯盟，以股份交換方式將宇達納為子公司。

賴孜玟表示，宇瞻及宇達兩家在客戶端應用取向各有所長，將有助於記憶體業務開發，加強拓展海外利基市場版圖並深耕既有應用領域，為永續營運動能添柴火。

賴孜玟指出，這次換股方式為宇瞻將發行新股986萬3920股，占宇瞻發行新股後已發行股份的8.83%，受讓宇達主要經營團隊及其大股東群聯電子等所持有的493萬1960股，約占宇達已發行股份的68.54%；換股比例為1股宇達普通股換取宇瞻普通股2股，換股基準日為111年8月1日。

宇達成立於2014年，賴孜玟表示，宇達長期專注於工業電腦及嵌入設備使用的記憶體及儲存產品。除了標準產品以外，宇達更致力於特殊固態硬碟（SSD）產品的開發與設計，例如符合美國聯邦資訊處理標準（FIPS）、具有特殊電源保護設計及較高容量的SSD產品系列。

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宇達產品應用面涵蓋自動化、航太、醫療、汽車、國防、通信、娛樂等多種不同領域，市場開發一直都以歐洲與美國為主，並提供客製化的即時服務。賴孜玟說，無論在業務、產品及技術等面向，宇達皆和宇瞻有互補雙贏的優勢，這也是促成這次雙方合作的最主要原因。

宇瞻總經理張家騉表示，有鑑於目前產業環境變動快速，為了促進整體營運績效，宇瞻除持續累積既有營運動能外，也積極尋找策略合作夥伴。希望藉由和宇達的股份交換案，加速雙方開發潛在客戶並提早布局在記憶體產業的未來發展，讓雙方的團隊發揮整合效益進而帶動市占率增加，打造雙贏的局面。（編輯：趙蔚蘭）1110602