經營權之爭提前落幕 金寶：雙方已和解

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（中央社記者江明晏台北2日電）金寶電子經營權之爭提前落幕，金寶證實，董事長許勝雄與前總經理沈軾榮已達成和解，翁婿兩人近日已化消對彼此的誤解，希望此不應該有的紛擾，不再浪費有限的生命及社會資源。

電子代工廠金寶前總經理沈軾榮原本有意爭取經營權，但今天傳出金寶董事長許勝雄與沈軾榮已達成和解，雙方也是岳父和女婿的關係。

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針對「董事長許勝雄和董事沈軾榮和解」一事，金寶回應指出，確認雙方於近日已化消對彼此的誤解，希望此不應該有的紛擾，不再浪費有限的生命及社會資源，何況國內外不管政治、經濟、產業發展及兩岸之間的一些問題，其實都會影響企業永續發展。

金寶指出，在此重要的關鍵時刻，是應該投入更多心力為企業永續發展做更多扎根工作，金寶自創立以來，一向正派經營，奉公守法為基本要求，並重視股東權益與公司治理，未來將更戮力精進管理制度，秉持透明揭露以管控風險，提升績效以回饋股東的信任，也能積極照顧員工以留任優秀人才，為股東最大利益及台灣經濟發展盡最大心力。（編輯：張良知）1110602