中國封控影響手機消費意願 聯發科高通出貨衰退
（中央社記者鍾榮峰台北3日電）受COVID-19疫情封控和安卓（Android）手機消費減弱影響，中國4月智慧型手機系統單晶片（SoC）出貨量降至約1760萬顆，年減21.6%、月減12.1%，其中聯發科和高通出貨也受影響，蘋果SoC有撐，中國本土SoC出貨大幅衰退。
智慧型手機終端市場景氣趨緩，手機產量下滑衝擊SoC晶片出貨量，中國CINNO Research在6月1日公布統計數據顯示，中國4月智慧型手機SoC市場終端出貨量降至約1760萬顆，較去年同期下降約21.6%，比3月下降約12.1%。
4月中國智慧型手機SoC品牌集中度提升，前三大品牌聯發科（MediaTek）、高通（Qualcomm）、蘋果（Apple）市占率達94.2%，年增9個百分點，月增約1個百分點。
其中聯發科4月以730萬顆SoC保持出貨量第1，高通仍居第2、出貨量約620萬顆，蘋果SoC出貨量約300萬顆，位居第3。
CINNO Research指出，中國消費者換機消費動能不足，加上先前高通、聯發科晶片供應吃緊，聯發科新機型搭配時間長、高通從三星（Samsung）轉單回台積電（TSMC）等因素，導致部分機型延期上市，一定程度打亂品牌廠商布局，削弱中國手機市場需求，
CINNO Research不諱言指出，全球疫情反覆、國際局勢動盪、宏觀經濟收緊、消費意願減弱等因素影響，全球手機市場大幅趨緩，中國手機市場不可避免受到影響，而手機銷量下滑主要在安卓（Android）陣營。
CINNO Research表示，受安卓智慧手機整體市場表現不佳影響，聯發科與高通4月SoC出貨量下滑，聯發科月減11.7%、年減9%，高通月降14.4%、年減幅度達22.5%；至於蘋果iPhone 13系列出貨有撐，SoC出貨量僅月減2.2%、年減3.5%。
中國本土品牌SoC出貨量明顯下滑，其中華為（Huawei）旗下海思（Hisilicon）4月SoC出貨萎縮至50萬顆，大幅月減34.3%、年減達83.1%；而紫光展銳（UNISOC）出貨量僅40萬顆，月減12.2%、年減達606.5%。
CINNO Research表示，支撐紫光展銳的主力機型仍是去年第2季上市的華為榮耀暢玩20與榮耀Play 5T，若未來不能繼續與主流機型合作，紫光展睿出貨市占率將面臨挑戰。
對於市場傳出聯發科下調今年第4季訂單幅度約30%至35%、高通砍掉部分高階驍龍8系列下半年訂單幅度約10%至15%，CINNO Research分析，由於5G晶片是智慧型手機關鍵上游零組件，若部分砍單為真，代表至少在2023年第1季以前，手機市況不會改善，若手機市場未回暖，SoC出貨受到衝擊。
研調機構TrendForce日前指出，淡季效應加乘，今年第1季全球智慧型手機生產量僅達3.1億支，季減12.8%，年減逾10%，第2季面對俄羅斯與烏克蘭戰爭加劇的高通膨、以及中國封控的直接衝擊，後續產量不排除下調。（編輯：潘羿菁）1110603
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