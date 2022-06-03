南亞昆山廠訂單看到1年後 砸132億擴高精密IC載板
（中央社記者鍾榮峰台北3日電）南亞塑膠旗下南亞電子材料中國昆山廠產能供不應求，訂單能見度看到1年後，擴大布局高精密度IC載板，累計投資額達4.5億美元（約合新台幣132億元）。
中國媒體於6月1日播報南亞電子材料（昆山）執行副總經理嚴鴻成的專訪內容，嚴鴻成指出，目前訂單能見度已到1年後，產能供不應求，市場對IC載板需求強勁，也帶動電路板另一波高峰。
他指出，南亞電子材料（昆山）新一代高精密度IC載板計畫累計投資額達4.5億美元，擴產後，每年產值可增加人民幣20億元（約合新台幣88億元）。
談到昆山封控影響，嚴鴻成表示，4月份訂單和供應鏈「斷掉」，南亞電子材料（昆山）當月營業額僅到50%，因應COVID-19疫情，期間物流必須借助外面車隊供應，透過當地政府提供的「貨運碼」和「行政碼」，經過審查後才能入廠。
為持續生產，嚴鴻成表示，南亞電子材料（昆山）將6800名員工帶進廠區內，相較平日正常生產需要1萬人，封控期間，公司讓6800名員工從事8成的工作，維持低產能營運。
嚴鴻成指出，從5月6日開始，配合昆山政府的配套措施，南亞電子材料（昆山）已讓員工全數回廠投入生產；透過擴大投資，因應市場需求，把遞延訂單拉回來。
嚴鴻成表示，南亞電子材料（昆山）布局上游玻纖絲、玻纖布、銅箔、環氧樹脂到覆銅板、至印刷電路板等一條龍垂直生產線，減少不必要的搬運及包裝，有助管理成本控制得宜，讓原材料供應穩定。
中國媒體在5月底報導，在昆山開發區重大項目「雲簽約」儀式上，南亞新一代高精密度IC載板計畫新增投資金額2.4億美元，累計投資額達4.5億美元，布局網通類高精密度電路板，投產後預估IC載板年產量將從2597萬片增加到5075萬片，年產電路板面積將倍增，達到10.9萬平方公尺。（編輯：黃國倫）1110603
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