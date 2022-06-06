肥前屋老闆控理專擅用印鑑害基金賠逾5000萬 安泰銀3聲明回應

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（中央社記者張璦台北6日電）媒體報導，肥前屋日籍老闆控告安泰銀行理專等人，擅用自己印鑑下單基金，造成虧損逾5000萬元；安泰銀行今天發布三點聲明指出，報載相關違法情事並非事實，若後續再有不實指涉，不排除採取法律行動。

蘋果日報今天報導，台北市名店「肥前屋」日籍老闆町田世文，2016年發現安泰銀行帳戶少了5000多萬元，一查竟是買賣基金虧損，並認為銀行理專等人擅自用他的印章密集下單，光手續費就賺5、600萬元，因此對安泰銀行提告、求償，但一、二審認定他對相關交易知情，判町田世文敗訴。

對此，安泰銀行今天下午發布三點聲明表示，首先，本案屬法院訴訟進行中案件，本不宜發表評論，但客戶在記者訪談中，指稱安泰銀行及相關行員有違法情事，並非事實，因此嚴正澄清。

第二，本案客戶先前對安泰銀行及相關行員提起訴訟，經法院一審判決安泰銀行勝訴，相關行員也獲不起訴處分；針對相關報導中，對安泰銀行和行員的不實陳述，深表遺憾，且報導內容恐造成名譽受損，若後續再有不實指涉，安泰銀行不排除採取法律行動，以維聲譽。

第三，本案經法院一、二審，都判決安泰銀行勝訴，安泰銀行對於後續客戶依法主張權利的任何法律行為，都表示尊重。

不過，既然是法律訴訟中案件，應尊重司法，相關爭議理應回歸法律程序解決，而非訴諸媒體做不實陳述。安泰銀行指出，有關本案爭議，將續循司法途徑解決，希望這一多年前的舊案，勿再占用社會資源。（編輯：潘羿菁）1110606