臻鼎-KY雙動能發威 5月和前5月營收寫同期新高

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（中央社記者江明晏台北6日電）全球PCB龍頭大廠臻鼎-KY受惠電腦消費類與IC載板（IC Substrate）出貨動能延續，5月與累計前5月營收皆續創歷年同期新高，目標全年營收獲利皆達雙位數成長。

臻鼎-KY公布5月合併營收新台幣115.55億元，較去年同期99.33億元，年增16.33%；累計1至5月營收達558.1億元，年增19.62%。

臻鼎-KY表示，5月與累計前5月營收皆續創歷年同期新高，主要受惠電腦消費類與IC載板（IC Substrate）出貨動能延續，特別是IC載板產能維持滿載。

臻鼎-KY表示，雖疫情持續影響全球供應鏈，但在One ZDT的策略下展現多元分散的綜效，保持穩健成長步調。IC載板方面，秦皇島BT新廠將如期於今年第3季開出新產能，帶動營收表現；另外，電腦消費類隨下半年進入傳統旺季，新產能陸續開出，市占率持續提升，將有顯著成長。整體而言，仍對2022年全年營收與獲利皆達雙位數成長的目標深具信心。

此外，在泰國生產的台商PCB大廠泰鼎-KY今天公布5月營收約14.16億元，創歷年同期新高，月增3.5%，年增25.7%，今年前5月營收69.29億元，年增約22.5%。

泰鼎-KY今天表示，下半年景氣疑慮來自戰爭，客戶端需求變數高，但仍看好今年營收、獲利都會比去年成長，成長領域主要來自汽車板、網通、家用等。

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而軟板與手機零組件大廠毅嘉5月自結合併營收金額約為5.64億元，月增2%，年增1%，其中軟板整合元件產品營收為4.05億元，機構整合元件產品營收為1.6億元。

毅嘉表示，5月在中國封控與供應鏈瓶頸的干擾下，合併營收來到5.64億元，較前一個月增長2%，展望未來，隨著中國華東地區的封控解除與漸進式復工，物流可望逐漸恢復秩序，供應鏈缺料及缺工的問題也將逐步獲得改善，而毅嘉的整體營運則可望在車用市場需求強勁的帶動下，呈現逐季增溫的趨勢。（編輯：趙蔚蘭）1110606