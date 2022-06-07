台股開低走低 法人：預估近期將呈橫向盤整

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（中央社記者賴言曦台北7日電）台股今天開低走低，盤中一度跌破16500點整數關卡，終場跌幅收斂，收盤跌93.08點，為16512.88點。法人分析，台股遭逢季線16800點壓力拉回，且美國後續還有升息可能，預估這週指數將在16400點至季線間橫向盤整。

美股四大指數6日小漲作收，但台股今天表現與美股脫鉤，終場收在16512.88點，下跌93.08點，跌幅0.56%，成交量新台幣1872.16億元，成交金額為近23個交易日來的最低。

對於台股今天成交量縮的部分，法人認為，美國10日即將公布5月CPI（消費者物價指數）數據，預料回落幅度不大，且美國10年期公債殖利率再度衝破3%，反映市場對美國聯準會（Fed）將持續加大緊縮的憂慮，促使投資人持續保持觀望，進而影響成交量。

至於美國商務部日前鬆口考慮取消部分對中國加徵的關稅，以緩解民生用品方面的通膨問題；法人認為，雖然前述消息是正面題材，但這波通膨的主因還是俄烏戰爭帶來供應鏈、運輸中斷，大宗物資價格上揚，因此相關消息雖然正面，但助力不明顯。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時指出，台股今天雖然開低走低，但尾盤受台積電帶動拉升，預料後續還是有機會挑戰季線反壓，且隨著8日台積電股東會登場，因此從台積電股東會到除息日都是台股走勢的觀察期。

操作方面，法人認為，台股這週大概會呈盤整格局，且下週中央銀行即將召開第2季理監事會議，市場可能會有下探風險，建議投資人本週要逢高減碼，盡量以高殖利率股票作為資金避風港，操作以保守為優先。

黃文清則表示，在類股觀察方面，建議可以關注電動車、半導體等族群，另外跌深的金融股預估未來也有機會反彈。（編輯：郭無患）1110607