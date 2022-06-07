中磊：疫情帶動網路寬頻需求 5月營收年增47%

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（中央社記者潘智義台北7日電）疫情帶動居家寬頻需求，電信服務商業務持續擴增，電信寬頻設備廠中磊電子今天公布5月營收新台幣46億元，月減5.8%，較去年同期大增47%。

中磊統計，今年1至5月營收為221.6億元，較去年同期營收159.9億元成長達39%。

中磊主管接受電訪時指出，從以往幫系統整合商代工，近年直接向電信服務商行銷。在全球布局下，即便遭遇美中貿易戰、疫情對供應鏈的衝擊，但因疫情帶動遠距在家上班、上課需求，寬頻傳送資料需求同步大增。

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中磊說，美、歐、亞洲都陸續推動寬頻基礎建設，不論是光纖鋪設、接取設備、有線電視設備、無線上網帶動Wi-Fi 6需求增加，或是5G行動通訊的接取設備、小基站及影音串流服務等，都加大寬頻網路使用的需求，也是帶動營收大增的原因。

中磊表示，面對美中貿易角力及疫情干擾供應鏈，除中國蘇州生產基地，還有菲律賓、台灣、印度生產基地，可以配合需求彈性調整。（編輯：張良知）1110607