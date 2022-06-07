企業對前景樂觀 國銀前4月放款增1.34兆創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北7日電）企業對經濟前景審慎樂觀，銀行週轉金放款大增，推升今年前4月國銀合計新增放款達新台幣1.34兆元，創史上同期新高，也帶動國銀存放比回升至70.29%，連2月走升。

金管會今天公布，截至今年4月底為止，本國銀行放款總餘額達35兆192億元，月增3664億元；存款總餘額達49兆8229億元，月增4347億元。國銀4月底存放比回升至70.29%，月增0.13個百分點。

國銀4月新增放款3664億元，以對象別觀察，依序為對民營企業新增放款1911億元、對個人新增放款1178億元、對政府機關新增放款472億元、對公營企業新增放款103億元。

若從用途別區分，以週轉金大增2332億元最高，其次依序為購置不動產增加1171億元、企業投資增加101億元、購置動產增加60億元。

金管會銀行局副局長童政彰表示，數據顯示企業對前景審慎樂觀，因此向銀行借週轉金以滿足購料等需求。

今年前4月國銀新增放款金額已突破兆元水準、達1兆3441億元，創史上同期新高。

4月放款增幅前3大銀行，由中信銀單月大增1486億元奪冠，主要是進出口業務需求及DBU部分客戶資金調度需求所致；其次為一銀單月新增放款613億元，主要以對公營事業放款增加較顯著；第三名為國泰世華銀單月放款增加335億元。

4月存款增幅前3大銀行依序為一銀增加512億元、玉山銀增加491億元、永豐銀增加411億元，大部分主要是電子業及電子科技業轉存款及壽險公司定存增加所致。

同步觀察國銀放款品質，截至今年4月底止，國銀逾放金額為571億元，月增7億元，逾放比持平於0.16%；國銀備抵呆帳占逾期放款覆蓋率降至814.67%，月減2.58個百分點。（編輯：林淑媛）1110607