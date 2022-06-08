滙豐：預期下半年美升息趨緩 亞洲貨幣第3季後將回穩

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（中央社記者張璦台北8日電）滙豐銀行今天指出，儘管美元下半年依舊強勢，但隨市場對聯準會（Fed）鷹派升息預期見底，將有利日圓在第3季後回穩，估計日圓匯率年底將反彈至1美元兌124日圓，同時，亞洲新興市場貨幣也有望在第3季後趨穩。

滙豐銀行今天舉行2022下半年投資展望說明會，預期全球經濟周期將會延續，但成長速度在能源衝擊及供應鏈中斷的環境下將減緩，通貨膨脹將緩慢回落，同時，美國升息預期將於2022下半年逐漸緩和。

此外，滙豐銀行估計，美國聯邦資金利率將從當前水平再上升200個基點，到2023年3月升到2.75%至3%。

檢視外匯市場，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，日本央行維持低利率，美國聯準會繼續鷹派升息，貨幣政策差異化導致日圓短期疲軟波動；同時，由於日本央行表態弱勢日圓有利日本經濟復甦，因此對日圓維持維持審慎觀點。

范卓雲表示，日圓短期呈現弱勢格局，但在美國鷹派升息預期放緩後，將有利日圓在第3季度回穩，預估日圓匯率年底將回升至1美元兌124日圓；與此同時，亞洲新興市場貨幣也有望在第3季後趨穩。

今年以來，美元匯率走強，范卓雲認為，下半年不預計美元會再大幅升值；相對美元，商品貨幣目前仍處於弱勢，第3季度則看好澳幣、加拿大幣、紐西蘭幣等商品貨幣，主因是俄烏戰爭持續衝擊能源市場，能源商品價格將盤旋於高檔，為商品貨幣帶來支撐力道。

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范卓雲指出，疫情危機、俄烏戰爭和永續發展變革正在干擾供應鏈、勞動市場、能源供應和基礎建設投資，這些結構性變化將導致全球政府投放龐大資金，最終將有助刺激經濟成長，但也將推高經營成本，導致通膨持續高於過去十年所見的水平。

她表示，在全球經濟軟著陸和停滯性通膨憂慮降溫之下，風險資產的投資前景將在2022年下半年逐步改善；滙豐銀行並看好布局台灣在內的低估值亞洲龍頭公司，以及亞洲優質債券等。（編輯：潘羿菁）1110608