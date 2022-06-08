研調：電視面板價格跌至新低 可望6月觸底7月持平

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（中央社記者潘智義台北8日電）研調機構集邦科技今天指出，隨著55吋以下電視尺寸已於5月跌破面板廠現金成本最後一道防線，甚至貼近材料成本，加上面板廠產能降載，電視面板價格有機會於6月觸底，7月見到持平。

集邦科技（TrendForce）新聞稿指出，液晶電視面板報價受到品牌商採購量持續下修影響，大部分尺寸價格已跌至歷史新低點。

集邦說明，日前公布6月上旬32吋與43吋每片均價下跌約5至6美元；55吋下跌約7美元；65吋及75吋同樣面對產能過剩的壓力，下跌12至14美元。

面板廠為減輕跌價和庫存壓力，陸續計畫於第3季開始進行較為顯著的生產管控。依照集邦最新研究預估，第3季整體液晶電視面板產能將因此較原計畫產能減少12%。

集邦指出，中國面板廠因占電視面板出貨量近66%的比重，京東方（BOE）、華星光電（CSOT）及惠科（HKC）做為產業的領頭羊，在市場供需失衡之際，策略走向也優先被關注。

根據TrendForce了解，上述3大面板廠第3季電視面板產能預計將較原計畫減少15.8%，與第2季相比，則是減少2%。

另一方面，台廠在電視面板的出貨量占比接近2成，在價格走跌壓力下，產能調配處於動態調整；韓廠則是已逐步將重心移往有機發光二極體（OLED）、量子點有機發光二極體（QDOLED）及量子點（QLED）等高階產品，加上自有品牌的背後支撐，但面對價格持續走跌，也不得不維持產能彈性調整的運作方式。

TrendForce預估，樂觀來看，電視面板跌勢可望於6月開始逐月收斂，但供應仍未達到平衡點，第3季65吋以上大尺寸價格仍有走跌態勢。

TrendForce表示，伴隨面板廠有較為顯著的減產計畫，預期第3季55吋以下電視面板報價得以持平，但面板廠於傳統旺季進行減產，也意味著下半年市場旺季不旺已成定局。（編輯：張良知）1110608