投資台灣方案近1.7兆規模 增果田國際砸1億導入AI

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（中央社記者曾智怡台北9日電）投資台灣事務所今天通過成衣公司果田國際投資新台幣1億元，引進3D服裝及打樣AI智慧系統，落實環保時尚理念；截至目前，投資台灣三大方案已帶動1203家企業、投資1兆6972億元規模。

投資台灣事務所今天召開「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，再添果田國際投資1億元；目前「中小企業加速投資行動方案」已通過800家中小企業投資約3441億元，帶來3萬410個本國就業機會。

果田國際為服飾品牌「American Bluedeer」的成衣公司，在全台百貨共計設有41個櫃位，以Made in Taiwan（台灣製造）展現台灣服裝設計的軟實力；近年世界服裝市場捲起AI智慧化風潮，為跟隨國際腳步，這次計劃斥資1億元，在全台據點引進3D服裝系統以及服裝打樣系統。

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經濟部說明，如此將減少大量紙張浪費，更能儲存非傳統電腦打版資料，無需浪費倉儲空間與資源，可提升每季款式預測準確度，降低多次打樣及生產過多而形成的時尚垃圾，落實「理性環保慢時尚」理念，翻轉服飾業固有汙染與浪費形象，也為國內提供56個就業機會。

截至目前，總計投資台灣三大方案已帶動1203家企業投資約1兆6972億元，預估創造13萬4293個本國就業機會，後續尚有19家企業排隊待審。（編輯：張均懋）1110609