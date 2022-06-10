南亞：上半年營運有望達標 持續布局電子材料產業

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（中央社記者賴言曦台北10日電）南亞塑膠董事長吳嘉昭今天表示，中國大陸石化新產能大量開出，加上通膨等因素，為石化產品營運帶來不確定因素，但南亞持續布局電子材料相關產業，且上海已逐漸恢復正常，預估今年上半年仍能達到原訂業績目標。

南亞股東會今天登場，通過配發每股新台幣7.5元現金股利。吳嘉昭表示，展望今年，除去年經濟快速反彈，基期已高外，尚須面對通膨等挑戰，且中國大陸石化新產能大量開出，在供應過剩、下游無力承受高價下，石化產品營運不確定因素提高。

他也提到，今年4月因上海及鄰近地區實施防疫管控，影響電子產業的正常營運，雖有影響南亞第2季業績，但目前已解封，預估上半年仍可達成原訂業績目標。

吳嘉昭表示，後續因應高階材料在地化需求，仍將採取多元化生產布局，投資案仍以電子材料相關產業為主軸，並發展高值化、差異化產品項目，至於台灣新港廠區高值化鋼箔、中國大陸昆山ABF載板則已於去年投產。

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吳嘉昭指出，未來南亞還會投入台灣樹林二期ABF載板及中國大陸惠州廠區的銅箔等重要擴建，並積極進入醫療器材等高端應用市場，適時投入新產品、新產能興建；去年完成的投資項目及已立案進行的擴建案，合計總投資金額約711.5億元，年產值676.5億元，帶動業績持續成長。

吳嘉昭提到，上述投資尚未包含南亞轉投資的動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科所投資的10奈米級12吋先進晶圓廠的3600億元，及彰濱工業區正規劃的高階電子材料，預料都將為南亞帶來大成長的未來與機會。 （編輯：潘羿菁）1110610