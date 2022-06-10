寶成5月營收年增7.2% 終結連3月衰退

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（中央社記者潘智義台北10日電）製鞋大廠寶成工業今天公布5月自結合併營收為新台幣221.31億元，月增1.99%，年增7.2%，主要獲益於製鞋業務穩健成長，通路銷售雖仍受到中國疫情影響，但年減幅度逐月收窄。

寶成新聞稿統計，5月合併營收年增7.2%，終結2、3、4月連續3個月較去年同期衰退的局面；1至5月自結合併營收為1111.02億元，較去年同期減少2.4%。

寶成說明，5月製鞋業務較去年同期成長16.9%，從去年11月至今連續7個月保持雙位數的穩健成長，且目前的產能利用率攀升至91%，也優於去年同期的87%。

寶成指出，旗下寶勝5月營收較去年同期減少19.1%，相對於2月年減45.9%、3月年減43.3%、4月年減38.2%，5月年減19.1%大幅收斂，隨中國疫情趨緩，各地生產、物流逐步恢復，通路事業下半年有機會回到正常水準。

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寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業5月自結營收為7.58億美元（約新台幣220.97億元），較去年同期增加2.9%，其中製鞋業務則較去年同期成長16.9%。累計今年1月至5月自結營收為38.84億美元（約新台幣1148.48億元），較去年同期減少3.3%，但其中製鞋業務則較去年同期成長13.6%。

而由裕元工業的通路業務獨立分拆上市之寶勝國際5月自結營收人民幣15.28億元（約新台幣67.4873億元），則較去年同期減少19.1%。累計今年1月至5月自結營收為人民幣82.14億元（約新台幣362.79億元），則較去年同期減少26.3%。（編輯：趙蔚蘭）1110610